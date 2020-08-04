Тегеран, , 07:50 — REGNUM 1 августа президент Исламской Республики Иран (ИРИ) Хасан Рухани в послании президенту Швейцарской Конфедерации Симонетте Соммаруга выразил поздравления с Национальным днем Швейцарии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Я верю, что дружественные и исторические отношения между Ираном и Швейцарией будут развиваться с использованием всех возможностей в рамках Дорожной карты отношений», — говорится в послании.

Он также упомянул о праздновании 100-летия установления дипломатических отношений между Ираном и Швейцарией. Рухани выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и пожелал успехов Симонетте Соммаруге, а швейцарскому народу и правительству — крепкого здоровья и процветания.

Национальный день Швейцарии отмечается 1 августа. Хотя основание Швейцарской Конфедерации впервые было отмечено в эту дату в 1891 году, этот день стал официальным праздником только с 1994 года.