4 августа 2020 | Время чтения 9 мин

Забыть о разногласиях. Таким можно назвать общий лейтмотив международной конференции-вебинара, которая состоялась в Институте стран СНГ. В ней приняли участие политики и видные эксперты из России, Европы, Азии и Америки. Участники пришли к выводу, что миру необходимо строить новую систему безопасности, отказавшись от политики санкций и «двойных стандартов» в защите собственных национальных интересов.

Владимир Катин, , 10:00 — REGNUM Несмотря на то, что обстановка пандемии требует, казалось бы, международной солидарности всех и, прежде всего, ведущих игроков на мировой арене, Соединенные Штаты начали международную, по сути, дипломатическую войну с Китаем, сказала заместитель директора Института стран СНГ Александра Докучаева.

Протесты в Гонконге Иван Шилов © ИА REGNUM

Вальдемар Гердт, спикер межпарламентской комиссии по правам человека, депутат бундестага из Германии, принявший участие в конференции, поддержал эту точку зрения.

— Что касается Китая и Соединенных Штатов, я хотел здесь обратить бы внимание на один интересный факт и очень важный факт, что мировая структура безопасности рушится, — отметил Гердт. — Америка выходит из одного за другим договоров о разоружении, об ограничении, и поэтому нам срочно надо выстраивать новую мировую архитектуру безопасности. И здесь Китай может и должен сыграть очень серьезную роль.

— Дело в том, что обе страны, и Китай, и США, они уже, действительно, если не на грани новой холодной войны, то они уже вступили в новую холодную войну. Надо чуть-чуть тон напряженности, тон холодной войны смягчить и перейти к переговорам, перейти к тому, чтобы считать друг друга партнерами, а не врагами, — прокомментировал взаимоотношения между странами президент Центра исследования Китая и Азии, а также бывший посол Сирии в Китае Мохаммад Аль-Вади.

Оценивая роль президента Дональда Трампа в существующем положении дел, Вальдемар Гердт сказал:

— Мы сейчас имеем такого политического игрока, который уходит… важного политического игрока как Трамп, который уходит от доктрины мирового полицая, переходит к доктрине America first. И, в принципе, я ничего плохого в этом не вижу, потому что Россия — first для руководителя России, и Китай — для руководителя Китая. Не зря его называют «слон в фарфоровой лавке» по его характеру, поэтому и он говорит: «Раз вы не хотите модернизироваться, я выхожу из этого». И тем самым он толкает нас всех на создание нового конструкта безопасности.

Под новой структурой безопасности евродепутат Вальдемар Гердт имел в виду шаги, на которые толкает Трамп, о которых говорит Россия.

— Мы все-таки будем иметь возможность, чтобы эти игроки сели за стол переговоров на базе старого договора или совершенно нового договора, разницы нет, но нам нужна новая архитектура безопасности.

The White House

Сопредседатель международного общественного движения «Гражданский мир» Вячеслав Валерьянов обратил внимание участников вебинара на то, что наступательную политику США не стоит воспринимать как данность, и всякое ей сопротивление — это сразу нарушение стабильности и гармонии во всём мире.

По мере экономического, политического роста КНР, США начали уступать Китаю лидерство в производстве товаров и услуг в реальной экономике. Поэтому вмешательство западных стран во внутренние дела Китая вышло на иной качественный уровень. «Со стороны США и их союзников усилилось применение тактики двойных стандартов и экспорта цветных революций по известной методике «ненасильственных переворотов» Джина Шарпа», — подчеркнул эксперт и уточнил:

— Исходя из логики развития нынешних событий исторических, которые, безусловно, связаны с более ранними историческими событиями, принятый парламентом Китая закон «О нацбезопасности Гонконга» в целом можно рассматривать как реакцию Пекина на продолжающиеся почти год антиправительственные демонстрации, которые быстро утратили мирный характер…. Бо́льшая часть элиты Гонконга и многие бизнес-структуры, включая британского банковского гиганта HSBC, в один голос приветствовали принятие закона, считая, что он укрепит долгосрочную стабильность и процветание в Гонконге.

Профессор Американской высшей школы в Париже Антон Козлов-Майер выразил мнение, что «американская внешняя политика во многом и сегодня, но, может быть, это не так отчетливо, как, скажем, в XIX веке, она имеет очень сильную миссионерскую составляющую».

— После того как была полностью колонизирована Северная Америка, началось расширение американского влияния в Тихоокеанском регионе в сторону Китая, в сторону Японии. Американцы всегда считали, что, во-первых, свободный бизнес будет способствовать распространению идей, а американские идеи, поскольку они самые правильные, поэтому они победят, то есть в этом не было сомнений, — сказал Антон Козлов-Майер, комментируя взаимоотношения Вашингтона и Пекина.

Протесты в Гонконге Studia Intendo

Участники конференции обсудили и проблему Гонконга и его роль в международных отношениях. Депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил, что «туда нельзя ни в коем случае вмешиваться Западу, потому что это только усугубит ситуацию там. И, в принципе, если сейчас рассмотреть этот вопрос, что, когда Гонконг был колонией Британии, там было больше демократии? Ведь они же не могли выбирать ни губернатора, никого».

Комментируя возможное развитие ситуации в будущем, участники выразили мнение, что многое будет зависеть от грядущих выборов президента в США.

— Я думаю, что, конечно же, демократы, они продолжат эту всю риторику по поводу прав человека, но я думаю, что они пойдут на прекращение экономической войны с Китаем, потому что им это невыгодно, — сказал профессор Американской высшей школы в Париже Антон Козлов-Майер. — Поэтому я думаю, что риторика продолжится, потому что демократы, как правило, они еще более агрессивные, если хотите, в своих вот этих идеологических построениях, но я не думаю, что они продолжат то, что в марте 2018 года запустил Трамп, потому что Трамп начал открытую экономическую войну с Китаем. Эта война уже идет два года, и то, что происходит в Гонконге, и как американцы используют, это часть этой войны.

Президент клуба «Ауро экспертум», Андрей Маруденко рассказал об особенностях бархатной революции в Гонконге, а эксперт в области межкультурной коммуникации из Монако Анастасия Шевченко проанализировала кросс-культурную психологию жителей Гонконга и Китая.

Во время вебинара, который было решено проводить регулярно, было отмечено, что любой кризис, даже такой масштабный, как нынешний, может иметь и положительные последствия для экономики мира и для развития.

— Любая экономическая катастрофа имеет тоже разные преимущества на несколько групп, — сказал политолог и руководитель Еврейского общественного общества Бельгии барон Александр Занзер. — Экономика полностью меняется, она переходит на торговлю онлайн, что в Америке было уже внутри, все это принимали, в Европе это было очень редко, а теперь перешли. Все магазины, что имеют физическую продажу, упали, но продажа онлайн очень сильно поднялась. В принципе, сейчас идет полностью обмен экономической ситуацией, больше идет глобализация. Тут Китай, конечно, с Alibaba и с другими компаниями могут выиграть. Я тоже думаю, что экономика обратно поднимется очень быстро.

Все участники конференции, и российские, и иностранные эксперты, согласились с тем, что пандемия новой коронавирусной инфекции дала возможность многим глобальным субъектам международного права использовать ее события в своих собственных интересах, не связанных с вопросами здоровья граждан, что можно, к примеру, наблюдать в США и Китае. Также эксперты пришли к выводу о важности правовой защиты национальных интересов, неприемлемости политики диктата, санкций, «двойных стандартов», фальсификации истории и покушений на государственный суверенитет.

Конференция-вебинар вызвала большой интерес у экспертного сообщества, поэтому 4 августа ИА REGNUM попросил прокомментировать основные тренды развития международных отношений и их новую реальность депутата бундестага Вальдемара Гердта. Вот что сказал европарламентарий:

— Проблематика отношений европейского пространства с Китаем заключается в том, что Европа пока не стала единым актором, несмотря на многочисленные и довольно агрессивные попытки объединить ее под диктатом Брюсселя, которые сейчас потерпели крах. Если бы Европейской союз остался в своем первоначальном виде как добровольный союз суверенных государств, может быть, его участники быстрее нашли бы «общий знаменатель», смогли бы выступать действительно единым лицом, защищая интересы каждого государства, так и целого европейского пространства. Важно и другое — ЕС без России не играет большую роль как в глобальной системе европейской безопасности, так и в экономическом плане. И это несмотря на то, что в Европе проживает сейчас около 500 млн человек. Нынешняя разобщенность ЕС и России, отсутствие единой стратегии на евроазиатском пространстве очень сильно мешает.

Вальдемар Гердт Фото из личного архива

И США, и Европе давно пора понять, что навязывать другим крупным геополитическим игрокам собственные ценности и «демократию» контрпродуктивно. Диктовать Китаю представления о правах человека — путь в никуда. Глупо всегда предъявлять такие моменты перед поиском вариантов взаимодействия. Сейчас КНР ведет продуманную и спланированную агрессивную экономическую экспансию. Тут ЕС надо бы прореагировать, например, с требованием уравнять шансы проникновения европейского бизнеса в Китай с возможностями китайского в Европе. По этому направлению ограничений у нас для КНР нет или почти нет. Европе давно пора понять, что в последние годы на мировой арене появился очень мощный игрок со своим пониманием правил «большой игры», теперь надо садиться за стол и договариваться, исходя из новых реалий. Но пока в ЕС нет такого института, который бы мог защищать интересы европейского пространства в целом.

Что касается глобальной структуры безопасности, понятно, что биполярный мир вообще невозможен. И теперь нужна новая архитектура безопасности с участием Китая, который должен играть большую роль. То, что Соединенные Штаты выходят из одного международного договора за другим, может быть, только подтолкнет процесс формирования этой новой структуры безопасности. Хотя, с другой стороны, и сделает мир более опасным.

Я думаю, что на сегодняшний день ось Европа-Россия, затем Китай и с оборотной стороны Америка — это основа структуры новой мировой безопасности. Именно они должны во имя будущих поколений прийти к глобальным договоренностям. У меня есть обоснованная надежда, что совместными усилиями мы сможем выработать прагматичные и одновременно продуманные правила экономической, политической и гуманитарной связи между этими тремя блоками, определяющими будущее современного мира.