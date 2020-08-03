Андрей Ганжа, 3 августа 2020, 19:33 — REGNUM Шесть лет назад украинское сообщество находилось в благой уверенности, что «Европа придет — порядок наведет». И мотивировало свое ожидание тем, что Украина обязывалась привести свое законодательство в соответствие с европейским, в том числе и в бизнесе, а «цивилизованный Запад» и примкнувшая к ним Грузия отправляли в помощь Украине своих лучших сыновей и дочерей. Таких как американки Наталья Яресько и Ульяна Супрун, литовец Айварс Абромавичус, грузины Эка Згуладзе и Хатия Деканоидзе, поляки Славомир Новак и Войцех Бальчун, эстонка Яника Мерило и остальные, имя коим легион…
И это только малая часть тех, кто пришли «во власть» — министрами, замами и советниками. Об остальных, так плотно оккупировавших наблюдательные советы всех государственных корпораций, даже говорить страшно: в набсоветах НАК «Нафтогаз» сидит 80% иностранцев, в «Укрзализныце» — 71%; в «Ощадбанке» — 56%; в «Укрпоште» — 67%.
Может, «суждены благие порывы» были призванным варягам от государственного строительства, но, как оказалось, «свершить ничего не дано». То место, в котором находится украинская экономика и социалка, не буду указывать из эстетических соображений, а измученные трудами Згуладзе и Абромавичус, уже в 2016 году и уже «эксы», мило попивали кофе на бульваре Сен-Жермен в Париже.
И это еще лайт-вариант окончания «украинской карьеры». Есть варианты и похуже…
20 июля в Варшаве был задержан, а 22-го арестован на три месяца Славомир Новак. В своем политическом прошлом 45-летний Новак был госсекретарем в кабинете премьер-министра Дональда Туска (2007 — 2009 год) и министром транспорта, строительства и морской экономики в 2011 — 2013 годах. В свое время его называли «золотым мальчиком Туска», но в 2013 году «залетел по глупости»: продемонстрировал на публике неуказанные в декларации часы Maxi Marine Chronometer швейцарской фирмы Ulysse Nardin, стоимостью минимум в 17 тысяч злотых (около $5500). Туск был в ярости, и Новак «утонул» для политической жизни в Польше.
Но «всплыл» в Украине в 2016 году, когда стал президентом «Украинского государственного дорожного агентства» (Укравтодор). Проектов для Укравтодора за время президентства Новака было предложено много, но по итогу пришедший к власти украинский президент Владимир Зеленский резюмировал в стиле Лукашенко: «Нужно посадить в тюрьму руководство, которое много лет работало и зарабатывало на дорогах». На украинские нары Новак, естественно, не попал, но его карьера в Киеве была закончена.
И вот арест в Варшаве. Об украинских оборотах Новака написано уже много и подробно, но если по сути — Новаку предстоит услышать шесть обвинений, которые «касаются областей уголовного права, связанных с управлением и управлением организованной преступной группой, отмыванием денег и коррупцией».
В целом — ничего удивительного. А суммы взяток, которые вменяют Новаку польские правоохранители, даже удивляют своей «скромностью» по меркам украинской коррупции — всего-то 1300000 злотых (около 330000 долларов) за три года. Конечно, дело будет разрастаться: 30 июля украинские Антикоррупционное Бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили новое подозрение и увеличили состав «преступной группы Новака» с пяти до шести персон.
Но все равно — по украинским меркам «не впечатляет». И невольно напрашиваются версии произошедшего — что все это означает? Их несколько:
- Политическая месть. Напомню, что 12 июля в Польше состоялся второй тур президентских выборов, на которых президент Анджей Дуда выиграл 51,03% (10 440 648 голосов). Кандидат в президенты Рафал Тшасковский достиг результата в 48,97% (10 018 263 голоса).
- По версии ряда польских СМИ, Новак участвовал в работе избирательного штаба Тшасковского, причем «именно он определил направления избирательной кампании». А ведь возмездия в истории человечества еще никто не отменял.
- Атака на институты Евросоюза. Новак был близок к Дональду Туску, который до ноября 2019 года был главой Европейского совета — органа, состоящего из глав правительств или глав отдельных государств — членов ЕС. А во время правления Славомира Новака в Укравтодоре основным финансовым источником его проектов «был Европейский инвестиционный банк» (ЕИБ), акционерами которого являются государства — члены Европейского союза и чья деятельность тесно связана с руководящими органами ЕС. Интересно так же, что «президентом ЕИБ на протяжении многих лет был немец Вернер Хойер, активист СДП — либеральной партии, близкой к политической среде «Гражданской платформы» (политической силы Туска — А.Г.). И тогда инициатором «инцидента Новака» может быть даже не Дуда, а окружение Трампа, чьей ставкой и был на выборах Анджей Дуда.
- Интересна также версия атаки на инициативы президента Зеленского. Прежде всего, на программу «Велике будівництво», которая предполагает строительство до 2021 года 6,5 тысяч километров дорог, 570 амбулаторий, 142 школ и так далее. Уже заявляется, что «среди фигурантов «дела Новака» есть компании, которые сейчас задействованы в проекте «Большая стройка»…: турецко-украинская компания «Онур» и Украинская финансово-промышленная группа «Альтком». В этом случае выгодополучателями скандала могут быть многие: от президента Зеленского (как еще одно доказательство коррупционности режима своего предшественника Порошенко) до экс-президента Порошенко (как еще одно доказательство импотенции в экономике режима своего преемника Зеленского). Как будто эти постулаты нуждаются в доказательствах!
Если выгодополучателей от «дела Новака» можно назвать много, то безусловный пострадавший один — сама Украина. Она и ее коррупционный флер опять выступают в качестве «источника проблемы», подтверждая ее восприятие миром как «политического минного поля». Так считали десять лет назад, так считают и ныне.
А данный случай доказывает, что даже украинские корпорации уровня Автодора — это тоже минное поле, но только уже и для инвестора. Причем «местные инвесторы знают, где мины, и стараются их обходить. Но крупные иностранные инвестиции в чужой минной зоне рисковать не хотят» (Расим Бекмезджи, председатель Турецко-украинского делового совета).
«Большое строительство», говорите… Без инвестиций?