3 августа 2020 | Время чтения 5 мин

«Цивилизованный Запад» и примкнувшая к ним Грузия отправляли в помощь Украине своих лучших сыновей и дочерей. Таких как американки Наталья Яресько и Ульяна Супрун, литовец Айварс Абромавичус, грузины Эка Згуладзе и Хатия Деканоидзе, поляки Славомир Новак и Войцех Бальчун, эстонка Яника Мерило и остальные, имя коим легион…

Андрей Ганжа, , 19:33 — REGNUM Шесть лет назад украинское сообщество находилось в благой уверенности, что «Европа придет — порядок наведет». И мотивировало свое ожидание тем, что Украина обязывалась привести свое законодательство в соответствие с европейским, в том числе и в бизнесе, а «цивилизованный Запад» и примкнувшая к ним Грузия отправляли в помощь Украине своих лучших сыновей и дочерей. Таких как американки Наталья Яресько и Ульяна Супрун, литовец Айварс Абромавичус, грузины Эка Згуладзе и Хатия Деканоидзе, поляки Славомир Новак и Войцех Бальчун, эстонка Яника Мерило и остальные, имя коим легион…

Распродажа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

И это только малая часть тех, кто пришли «во власть» — министрами, замами и советниками. Об остальных, так плотно оккупировавших наблюдательные советы всех государственных корпораций, даже говорить страшно: в набсоветах НАК «Нафтогаз» сидит 80% иностранцев, в «Укрзализныце» — 71%; в «Ощадбанке» — 56%; в «Укрпоште» — 67%.

Может, «суждены благие порывы» были призванным варягам от государственного строительства, но, как оказалось, «свершить ничего не дано». То место, в котором находится украинская экономика и социалка, не буду указывать из эстетических соображений, а измученные трудами Згуладзе и Абромавичус, уже в 2016 году и уже «эксы», мило попивали кофе на бульваре Сен-Жермен в Париже.

И это еще лайт-вариант окончания «украинской карьеры». Есть варианты и похуже…

20 июля в Варшаве был задержан, а 22-го арестован на три месяца Славомир Новак. В своем политическом прошлом 45-летний Новак был госсекретарем в кабинете премьер-министра Дональда Туска (2007 — 2009 год) и министром транспорта, строительства и морской экономики в 2011 — 2013 годах. В свое время его называли «золотым мальчиком Туска», но в 2013 году «залетел по глупости»: продемонстрировал на публике неуказанные в декларации часы Maxi Marine Chronometer швейцарской фирмы Ulysse Nardin, стоимостью минимум в 17 тысяч злотых (около $5500). Туск был в ярости, и Новак «утонул» для политической жизни в Польше.

Но «всплыл» в Украине в 2016 году, когда стал президентом «Украинского государственного дорожного агентства» (Укравтодор). Проектов для Укравтодора за время президентства Новака было предложено много, но по итогу пришедший к власти украинский президент Владимир Зеленский резюмировал в стиле Лукашенко: «Нужно посадить в тюрьму руководство, которое много лет работало и зарабатывало на дорогах». На украинские нары Новак, естественно, не попал, но его карьера в Киеве была закончена.

Славомир Новак Platforma Obywatelska RP

И вот арест в Варшаве. Об украинских оборотах Новака написано уже много и подробно, но если по сути — Новаку предстоит услышать шесть обвинений, которые «касаются областей уголовного права, связанных с управлением и управлением организованной преступной группой, отмыванием денег и коррупцией».

В целом — ничего удивительного. А суммы взяток, которые вменяют Новаку польские правоохранители, даже удивляют своей «скромностью» по меркам украинской коррупции — всего-то 1300000 злотых (около 330000 долларов) за три года. Конечно, дело будет разрастаться: 30 июля украинские Антикоррупционное Бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили новое подозрение и увеличили состав «преступной группы Новака» с пяти до шести персон.

Но все равно — по украинским меркам «не впечатляет». И невольно напрашиваются версии произошедшего — что все это означает? Их несколько:

Политическая месть. Напомню, что 12 июля в Польше состоялся второй тур президентских выборов, на которых президент Анджей Дуда выиграл 51,03% (10 440 648 голосов). Кандидат в президенты Рафал Тшасковский достиг результата в 48,97% (10 018 263 голоса).

Напомню, что 12 июля в Польше состоялся второй тур президентских выборов, на которых президент Анджей Дуда выиграл 51,03% (10 440 648 голосов). Кандидат в президенты Рафал Тшасковский достиг результата в 48,97% (10 018 263 голоса). По версии ряда польских СМИ, Новак участвовал в работе избирательного штаба Тшасковского, причем «именно он определил направления избирательной кампании». А ведь возмездия в истории человечества еще никто не отменял.

Атака на институты Евросоюза. Новак был близок к Дональду Туску, который до ноября 2019 года был главой Европейского совета — органа, состоящего из глав правительств или глав отдельных государств — членов ЕС. А во время правления Славомира Новака в Укравтодоре основным финансовым источником его проектов «был Европейский инвестиционный банк» (ЕИБ), акционерами которого являются государства — члены Европейского союза и чья деятельность тесно связана с руководящими органами ЕС. Интересно так же, что «президентом ЕИБ на протяжении многих лет был немец Вернер Хойер, активист СДП — либеральной партии, близкой к политической среде «Гражданской платформы» (политической силы Туска — А.Г.). И тогда инициатором «инцидента Новака» может быть даже не Дуда, а окружение Трампа, чьей ставкой и был на выборах Анджей Дуда.

Новак был близок к Дональду Туску, который до ноября 2019 года был главой Европейского совета — органа, состоящего из глав правительств или глав отдельных государств — членов ЕС. А во время правления Славомира Новака в Укравтодоре основным финансовым источником его проектов (политической силы Туска — А.Г.). И тогда инициатором «инцидента Новака» может быть даже не Дуда, а окружение Трампа, чьей ставкой и был на выборах Анджей Дуда. Интересна также версия атаки на инициативы президента Зеленского. Прежде всего, на программу «Велике будівництво», которая предполагает строительство до 2021 года 6,5 тысяч километров дорог, 570 амбулаторий, 142 школ и так далее. Уже заявляется, что «среди фигурантов «дела Новака» есть компании, которые сейчас задействованы в проекте «Большая стройка»…: турецко-украинская компания «Онур» и Украинская финансово-промышленная группа «Альтком». В этом случае выгодополучателями скандала могут быть многие: от президента Зеленского (как еще одно доказательство коррупционности режима своего предшественника Порошенко) до экс-президента Порошенко (как еще одно доказательство импотенции в экономике режима своего преемника Зеленского). Как будто эти постулаты нуждаются в доказательствах!

Жанры Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Если выгодополучателей от «дела Новака» можно назвать много, то безусловный пострадавший один — сама Украина. Она и ее коррупционный флер опять выступают в качестве «источника проблемы», подтверждая ее восприятие миром как «политического минного поля». Так считали десять лет назад, так считают и ныне.

А данный случай доказывает, что даже украинские корпорации уровня Автодора — это тоже минное поле, но только уже и для инвестора. Причем «местные инвесторы знают, где мины, и стараются их обходить. Но крупные иностранные инвестиции в чужой минной зоне рисковать не хотят» (Расим Бекмезджи, председатель Турецко-украинского делового совета).

«Большое строительство», говорите… Без инвестиций?