Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект, закрепляющий понятие «самозанятый» в избирательном законодательстве, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 августа.

Предлагается в законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации внести изменение в подпункт 57 статьи 2, согласно которому определение понятия «род занятий» как документально подтвержденная деятельность кандидата, приносящая ему доход, дополняется профессиональным доходом, то есть деятельностью кандидата в статусе самозанятого.

По данным Минэкономразвития по состоянию на 21 июля 2020 года, в России зарегистрировано более 850 тыс. самозанятых, суммарный доход которых составляет более 110 млрд рублей. Согласно расчетам специалистов, правом воспользоваться специальным налоговым режимом могут около 3 млн человек.