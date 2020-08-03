Москва, , 19:09 — REGNUM ЦК КПРФ осудил попытки организовать в Белоруссии «цветной мятеж». Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа, об этом говорится в заявлении ЦК КПРФ.

Белорусский флаг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня мы видим попытки организовать в Белоруссии «цветной мятеж». А они всегда приводят к большой беде. Жизнь труженика становится хуже. Позиции иностранного капитала крепнут. На службу провокаторов ставится оголтелый национализм, порождающий кровь и хаос», — говорится в распространенном документе.

Коммунисты обращаются к гражданам Белоруссии «с призывом не поддаваться на сладкоголосые речи политических авантюристов».

«Предприятия, дающие вам работу, — это конкуренты иностранных корпораций. Ваши ухоженные поля — это упущенная прибыль аграрных монстров с их генно-модифицированным суррогатом. Социальные расходы государства — это не купленные олигархами новые виллы и яхты. Пожалуйста, помните об этом! Жизнь не бывает сплошным праздником. Трудности на пути могут встречаться. Но это не повод отдать на разграбление собственную страну. Не повторите ошибок своих соседей!» — говорится в заявлении.

В КПРФ не скрывают симпатий к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

«Мы восхищаемся мудрыми людьми, которые не отринули достижения советской эпохи и выбрали путь товарищества, развития и заботы о будущих поколениях», — отмечается в документе.

В КПРФ предостерегают Белоруссию от повторения пути Украины с ее Майданом и братоубийственной войной.

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