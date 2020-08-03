Москва, , 18:36 — REGNUM Группа российских граждан, задержанных в Белоруссии 29 июля, должна быть освобождена. С таким требованием к Минску в очередной раз выступает Москва.

Здание МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщили в пресс-службе МИД РФ, сегодня, 3 августа, в Москве состоялась встреча заместителя российского министра иностранных дел Андрея Руденко с белорусским послом в РФ Владимиром Семашко.

Основной темой переговоров было задержание 29 июля под Минском группы из 32 российских граждан, а также ещё одного гражданина РФ — в Гомельской области.

«С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершённый под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами», — сообщили в МИД РФ.

Комментируя заявления белорусской стороны о том, что эти люди подозреваются в попытке «дестабилизации» в Белоруссии, чтобы повлиять на выборы президента этой страны (состоятся 9 августа), российское ведомство подчеркнуло, что Москва «никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Белоруссии».

МИД РФ добавил, что для России Белоруссия — «ближайший друг и союзник». Москва настаивает «на объективном расследовании» дела, которое должно координироваться с коллегами из РФ. А также на срочном освобождении задержанных граждан России.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, группа российских граждан была задержана 29 июля в санатории «Белорусочка» под Минском. При этом белорусские СМИ заявили, что задержали «боевиков ЧВК Вагнера», которые подозреваются в попытке дестабилизации.

Белорусские власти начали расследование уголовного дела «по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов».

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