Пекин, , 18:17 — REGNUM В Китае начато антидемпинговое расследование в отношении полифениленового эфира, поступающего в страну по импорту из США; полимер используется в фотоэлектрической, электронной и автомобильной промышленности, сообщает 3 августа Синьхуа со ссылкой на заявление Министерства коммерции КНР.

Расследование проводится по заявлению крупной китайской компании Nantong Xingchen Syntetic Material. Препарат, закупаемый в США, отличается хорошей термостойкостью, стабильностью параметров и необходимыми механическими свойствами. Тем не менее, в рамках обострения торгово-экономических отношений между Вашингтоном и Пекином, в Китае принимают ответные меры на нажим со стороны США.

Ожидается, что расследование, срок которого истекает сегодня, будет продлено до февраля 2022 года.