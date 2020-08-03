Бейрут, 3 августа 2020, 18:10 — REGNUM Премьер-министр Ливана Хасан Диаб и президент Ливана Мишель Аун приняли отставку министра иностранных дел Нассифа Хитти, 3 августа сообщает агентство Associated Press.
Согласно официальному сообщению, новым главой МИД Ливана уже назначен Чарбель Вехбе, дипломатический советник президента Ауна.
Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Ливана Нассиф Хитти подал в отставку из-за разногласий в кабинете министров премьер-министра Диаба.
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