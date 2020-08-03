Пекин, , 18:10 — REGNUM В Китае опубликован список кандидатов, выдвинутых на высшие государственные награды. Это связано с практикой обсуждения кандидатур с участием широкой общественности, сообщает 3 августа Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную Рабочим комитетом по присвоению партийных и государственных наград и почетных званий.

В списке соискателей особое место отведено академику Чжун Наньшаню, патриарху китайской эпидемиологии, роль которого в борьбе с эпидемией коронавируса признается исключительной. Также в эпидемиологической номинации отмечены еще несколько специалистов, номинированных на государственные почетные звания: академик Инженерной академии Китая Чжан Боли, руководитель больницы в Ухане Чжан Динъюй, научный сотрудник Академии военных наук Чэнь Вэй.

Сообщается, что список кандидатов был составлен по результатам широкого опроса общественности.