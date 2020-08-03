Киев, , 18:09 — REGNUM На всеукраинский референдум в перспективе может быть вынесен любой вопрос, который пожелает украинский народ, но изменение территории страны при этом должно трактовать исключительно на расширение.

Об этом заявил первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук в интервью изданию «Фокус», материал опубликован сегодня, 3 августа.

Стефанчук заявил, что не могут быть вынесены на референдум вопросы, которые направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение суверенитета и территориальной целостности страны, а также разжигание национальной, межэтнической, расовой и религиозной вражды.

«А еще — вопросы налогов, амнистии и органов правопорядка, суда. То есть речь об отделении территорий идти не может. Важно понимать: на референдум выносится только один вопрос, его формулировка должна быть четкой, а ответ — либо «да», либо «нет», без вариантов», — подчеркнул один из руководителей парламента Украины.

Стефанчук заявил, что когда представители власти готовили документ, то понимали, что могут быть разные трактовки, и не забывали, «в какое время живем».

«Поэтому изменения территорий мы трактуем исключительно на расширение. Предохранителей в документе достаточно. Да, текст законопроекта неокончательный, депутаты вносят правки — не готов сказать, заложит ли кто-то из них какую-то мину подводного действия», — добавил первый вице-спикер.

На уточняющий вопрос издания, «если Кубань захочет войти в состав Украины, будет ли это возможно», Стефанчук заявил следующее:

«Не комментирую. Я сказал ровно то, что сказал».

ИА REGNUM напоминает, что 8 июня Верховная рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о всеукраинском референдуме, внесенный на рассмотрение парламента президентом Зеленским. В июле свое заключение по документу уже сделала Венецианская комиссия, указав Киеву ряд моментов, которые нуждаются в доработке. Голосование во втором чтении ожидается в сентябре.