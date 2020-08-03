Джелалабад, Афганистан, , 17:43 — REGNUM Военные и полиция Афганистана смогли захватить большую часть заключенных, бежавших из тюрьмы в Джелалабаде после её захвата террористами, 3 августа сообщает агентство Associated Press.

Официальный представитель губернатора провинции Нангархар сообщил, что из около 1800 заключенных 430 остались внутри, более 300 смогли сбежать, однако 1025 были пойманы после побега.

В настоящий момент армия Афганистана осаждает тюремный комплекс. В результате захвата тюрьмы боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли 29 человек, 50 получили ранения.

Читайте также: Число жертв нападения на тюрьму в Афганистане достигло 29 человек