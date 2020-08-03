Ростов-на-Дону, , 17:24 — REGNUM Пять кандидатов прошли регистрацию для участия в выборах губернатора Ростовской области, сообщили 3 августа в избирательной комиссии региона. Постановления приняты сегодня на заседании избиркома.

Регистрацию в качестве кандидатов для участия в выборах на пост губернатора Ростовской области прошли Евгений Бессонов (КПРФ), Василий Голубев («Единая Россия»), Пётр Пятибратов (ЛДПР), Алексей Лященко («Справедливая Россия»), Владимир Башкатов («Патриоты Россия»).

Отметим, всего для участия в выборах губернатора Ростовской области были выдвинуты шесть кандидатов. Помимо зарегистрированных, также на выборы был выдвинут кандидат от партии «Социальной защиты» Вахтанг Козаев, однако он документы для регистрации не представил.

Выборы губернатора состоятся в единый день голосования 13 сентября.