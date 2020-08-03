Ульяновск, , 17:14 — REGNUM В Ульяновской области завершился срок подачи документов на регистрацию кандидатов на всех муниципальных выборах, которые состоятся 13 сентября, сообщает избирком региона.

На выборах в городскую думу Ульяновска шестого созывы выдвинулись 380 претендентов, из них 294 представляют партии. По данным избирательной комиссии на 2 августа, зарегистрированы 108 кандидатов, проверка подписных листов продолжается. Напомним, в столичном парламенте будет замещено 40 мест.

На довыборах в думу Димитровграда в настоящее время зарегистрированы 11 кандидатов из 30 выдвинувшихся, в Вешкаймском районе — пятеро кандидатов из 6 баллотирующихся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центризбиркома России Элла Памфилова назвала вызывающим поведение представителей партии КПРФ в избиркоме Ульяновской области.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон о возможности проводить выборы в течение нескольких дней, но не более трёх. Если выборы проводятся в течение нескольких дней, то досрочное голосование и голосование по открепительным удостоверениям отменяются.

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