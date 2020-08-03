Киев, , 16:51 — REGNUM Местные власти Тернополя будут обеспечивать юридическое сопровождение предпринимателям в случае попыток полиции наказывать бизнес за работу в условиях т.н. «красной зоны», заявил сегодня, 3 августа, мэр города Сергей Надал.

Городской глава заявил о существовании договоренностей с общественными организациями предпринимателей, а также юристами и адвокатами.

«На каждый составленный протокол полиции мы обеспечим юридическое сопровождение и отмену его в судах. Призываю всех предпринимателей, в отношении которых будет составлен такой протокол, сразу обращаться в городской совет», — сказал Надал.

По его словам, в мэрии будет постоянно действовать пункт приема соответствующих заявлений.

ИА REGNUMнапоминает, что с 1 августа правительство Украины ввело новую схему учета ситуации с коронавирусом, в результате чего два областных центра — Луцк и Тернополь — оказались в «красной зоне» и теперь должны сильно ужесточить карантинные ограничения. Местные власти городов уже официально заявили, что не будут подчиняться решению Киева.

Единственное ответной реакцией центральной власти к этому моменту стало заявление президента Зеленского о том, что правительство должно получше разъяснить регионам новые правила.