Москва, , 16:26 — REGNUM Москва приняла решение о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, потому что российское предложение Никосия отвергла, а её предложения Россию не устраивают, 3 августа сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

Российское ведомство отметило, что обсуждало с кипрскими коллегами планируемые изменения в двустороннем соглашении об избежании двойного налогообложения. Изменения касались необходимости повысить «налог у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов».

«В ходе переговоров Кипр выдвинул свои предложения, проанализировав которые Минфин России пришёл к заключению, что по сути они размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ, а также будут способствовать безналоговому выводу с территории РФ через Кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения», — сообщили в Минфине РФ.

Москва, несмотря на это, пошла навстречу Никосии и предложила свой вариант решения вопроса. Для этого между Кипром и РФ должны были состояться очные переговоры. Никосия ответила отказом. Тогда российская сторона приняла решение начать процедуру денонсации соглашения.

Напомним, в конце марта российское руководство объявило, что все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, выводимые из России в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом — не менее 15%. Это связано с тем, что с физических лиц-нерезидентов в РФ взимается такой налог.

Было поручено внести изменения в российско-кипрское соглашение об избежании двойного налогообложения. Причина в том, что Кипр является одной из стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения.

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