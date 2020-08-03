Бишкек, , 15:58 — REGNUM Киргизия направила в Узбекистан в качестве гуманитарной помощи 1 тыс. тонн цемента, 100 тонн риса и 10 тонн растительного масла. Об этом 3 августа заявил министр чрезвычайных ситуаций Киргизии Замирбек Аскаров на брифинге.

По его слова, киргизская стороны предоставила Узбекистану помощь в связи с наводнением в Сырдарьинской области республики после прорыва дамбы. Общая сумма гуманитарной помощи составила 15,77 млн сомов (15,2 млн рублей).

Аскаров добавил, что этническим киргизом был направлен отдельный груз: 25 тонн муки, 4 тыс. одеял, 2,5 тонны масла, 10 тонн риса, а также гигиенические принадлежности.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2020 года в Сырдарьинской области Узбекистана произошло частичное разрушение дамбы Сардобинского водохранилища. В результате аварии затопило несколько населенных пунктов в Узбекистане и в Туркестанской области Казахстана.