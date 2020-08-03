Тбилиси, 3 августа 2020, 15:53 — REGNUM Протокол эпидемической безопасности создан правительством Грузии для иностранных наблюдателей на парламентских выборах. Об этом 3 августа рассказал журналистам спикер парламента Арчил Талаквадзе.
«Существует специальный протокол безопасности для наблюдателей, который обеспечивает безопасное прибытие наблюдателей в страну и беспрепятственное осуществление их деятельности», — сказал Талаквадзе.
Он подчеркнул, что наблюдателям не нужно будет после прибытия в Грузию находиться 14 суток в карантине. Также спикер отметил, что идет работа над тем, какие меры принять на избирательных участках, чтобы предотвратить вспышку коронавируса.
Напомним, выборы в парламент Грузии должны пройти 31 октября. На них граждане выберут партию, которая сформирует правительство страны.
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