Киев, , 15:50 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на рост числа случаев заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщили 3 августа в пресс-службе офиса президента Украины.

Владимир Зеленский во время посещения больницы President.gov.ua

В ходе совещания министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил о том, что показатель заражаемости среди населения Украины вырос до 82,8 на 100 тыс. граждан, а уровень загруженности больничных коек в некоторых областях страны превышает максимально допустимые 50%.

Выслушав министра, Зеленский потребовал провести профилактические беседы и разъяснить гражданам принцип разделения регионов страны на зоны адаптивного карантина.

Напомним, с 1 августа на Украине ввели четыре «цветные» зоны адаптивного карантина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Тернополя Сергей Надал рассказал о том, как пассажиры поезда устроили бунт и заставили поезд сделать остановку в городе, несмотря на то, что Тернополь относится к «красной зоне» распространения коронавируса.

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