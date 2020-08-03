Москва, , 15:40 — REGNUM Срок действия продленных в период ограничений из-за коронавируса виз для граждан РФ в Британии истекает 31 августа. Об этом сообщили в британском посольстве в Москве.

В посольстве напомнили, что в связи с тем, что многие страны поэтапно снимают ограничения на перелеты, ранее продленные визы заканчивают действие 31 августа 2020 года.

«Если вы попадаете под эту категорию, то вам необходимо: покинуть Великобританию до 31 августа 2020 года или запросить продление срока», — сообщили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, попасть в Россию через Турцию, Танзанию или Великобританию после открытия с этими странами авиасообщения не получится. Такое разъяснение дал Консульский департамент МИД РФ, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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