Санкт-Петербург, , 15:24 — REGNUM Петербургские коммуналки продолжают воспроизводить сами себя, так как комнаты в них продолжают покупать и после расселения. Недовольство этим фактом выразил губернатор Петербурга Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Если уж мы расселяем коммуналку, она должна быть полностью расселена просто-напросто. <…> Мы так никогда не расселим коммуналки! Они расселяются, заселяются, покупка-продажа. Есть вопросы», — заявил Беглов.

Председатель Жилищного комитета Санкт-Петербурга Виктор Борщев доложил, что в 2019 году 5685 семей получили соцвыплаты для приобретения или строительства жилья, которые необходимо использовать в течение года. Но из-за пандемии срок пришлось продлить. Причем если в среднем обычное свидетельство на такую субсидию удается реализовать за 8 месяцев, то в случае коммуналок дело затягивается на год и больше. Так что приходится продлевать сроки.

«Понятное дело, коммунальные квартиры — это подбор встречных покупок, это договоренность с теми жителями, которые живут в этой коммунальной квартире. Но у нас, к сожалению, в этих программах почти половина от всего общего объема жилья, куда выделяются эти субсидии, это как раз расселение коммунальных квартир. Поэтому такие сдвижки по срокам», — объяснил Борщев.

Однако Беглова не устраивает такая ситуация в принципе, как и темпы расселения коммунальных квартир. Он напомнил, что уже поручал подготовить дополнительные решения по этому вопросу в течение месяца.

«Если мы будем идти старым путем, мы еще долго не расселим их. Мы расселяем часть, заселяем снова, и вот так у нас цепочка продолжается. <…> Надо внести изменения и просто положить конец, чтобы это не переходило. Потому что покупают эту комнатку студенты, еще кто-то. Потом он десять лет должен ждать этой программы, чтобы иметь право на получение соответствующих субсидий. И у нас это идет, идет и идет», — возмутился Беглов.

Сегодня в Петербурге остаются порядка 70 тыс. коммуналок, в которых проживает более 250 тыс. семей, имеющих право на расселение и соцподдержку.

«Мы должны не топтаться на месте, а должны двигаться вперед по этому вопросу», — заявил Беглов.

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