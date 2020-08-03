Магас, , 15:18 — REGNUM В Ингушетии имеется вакансия министра в правительстве республики. Объявлен конкурс на замещение вакантной должности министра финансов, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Будущий министр должен удовлетворять следующим требованиям: иметь высшее образование по специальности «Экономика» или «Экономика и управление», стаж работы на руководящих должностях в органах государственной власти не менее пяти лет, отсутствие судимости, а для мужчин еще необходимо наличие факта прохождения службы в армии.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года в Ингушетии была отправлена в отставку министр финансов Лиана Плиева. Чиновница добровольно покинула пост, который занимала с начала апреля 2020 года. Исполнять обязанности министра финансов назначен замминистра Магомет-Шарип Эсмурзиев.

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