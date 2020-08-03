3 августа 2020 | Время чтения 10 мин

В годы Второй мировой войны единственной оккупированной немцами территорией, на которой полностью были полностью уничтожены евреи, являлась территория Эстонии. Эта тема в Эстонии табуирована, более того, госпропаганда героизирует местных эсэсовцев и коллаборационистов.

Димитрий Кленский, , 16:07 — REGNUM Эстонии посвящены лишь две из 60 страниц поступившего в продажу шикарного глянцевого журнала, рассказывающего о «событиях, людях и местах, определивших итоги войны» (Второй мировой). Скудное содержание этих двух страниц объяснимо и тем, что авторы статьи утаили неприглядные моменты, связанные с участием жителей Эстонии в этой войне.

Солдаты эстонской дивизии войск СС

Лейтмотив статьи прост: «Эстонцы воевали во Второй мировой войне либо добровольно, либо по принуждению, как на стороне Германии и в Красной армии, так и в составе вооружённых сил Финляндии». Короче, Эстония — жертва внешних сил. Но если и так, то разве этот довод освобождает от ответственности за деяния, попахивающие военными преступлениями?

Нужно отдать должное анонимным авторам статьи: текст представляет собой хронику — рассказывается об эстонцах (70 тысяч человек), воевавших на стороне немцев, без привычного русофобского пафоса. Более того, авторы уделили внимание и обычно замалчиваемому участию эстонцев (тоже около 70 тысяч) в боях на стороне Красной армии.

Любимое жонглирование цифирью

Но всё равно не обошлось без ложек статистического дёгтя. Только один показатель: официальная Эстония по сей день представляет себя жертвой столкновения тоталитарных режимов Германии и СССР. И в статье отмечается, что «человеческие потери Эстонии во Второй мировой войне составили около 300 тысяч человек или более четверти довоенного населения Эстонской республики, если иметь в виду не только погибших, но и депортированных, а также бежавших на Запад. Это — один из самых высоких показателей в Европе».

В рассматриваемой статье приводятся только минимальные или максимальные числовые показатели, и всё в зависимости от того, доказывают ли они два тезиса о том, что эстонцев заставляли участвовать во Второй мировой войне и что серьёзный демографический урон им причинили только внешние силы.

Впрочем, надо признать, что статистика по этой теме серьёзно разнится в зависимости от источников. И к неточностям в данном случае можно было отнестись даже снисходительно, ибо самое главное в том, что ничего не сказано о громадном пласте правды, которая выставляет в самом неприглядном свете эстонцев, массово и добровольно воевавших на стороне Гитлера, а также сотрудничавших с нацистами. Кстати, это одна из важных причин массового бегства эстонцев (до 80 000 человек) на Запад из-за наступления Красной армии. Объяснить это можно, но не оправдать, в том числе историческими коллизиями становления эстонской государственности.

На зеркало неча пенять, коли…

Ключевое слово в статье — «принуждение». В ней написано, что среди воевавших на стороне Германии эстонцев добровольцем был только каждый пятый, а в Красную армию попали только мобилизованные, что тоже неправда. Речь идёт приблизительно о 140 тысячах эстонцев, половина из которых воевала с другой по разные стороны линии фронта. Верно, три тысячи эстонцев бежало от мобилизации в Финляндию, но там из них сформировали противостоявшие Красной армии финский 200-й пехотный полк и эстонские диверсионно-разведывательные группы абвера «Эрна».

Авторы статьи закрывают глаза на то, что в целом немецкая мобилизация проходила как раз успешно, поскольку местные коллаборационисты кормили эстонцев обещаниями возможности восстановить независимость, избавив Эстонию от «советского ига». В конце войны последний до воссоединения Эстонии с СССР премьер-министр и исполнявший обязанности президента ЭР коллаборационист Юри Улуотс призывал эстонцев вступать в 20-ю дивизию Ваффен СС ради последнего решительного боя с большевизмом. В узком кругу местные историки считают, что Улуотс предлагал немцам признать эстонское государство в обмен на то, что оно станет союзником гитлеровской Германии.

Впрочем, во время войны с одобрения немцев были восстановлены законы, действовавшие до установления советской власти 20 июня 1940 года, если они не противоречили законам Третьего рейха. При рейхскомиссариате «Остланд» действовало эстонское самоуправление под руководством преданного нацистам коллаборациониста Хьяльмара Мяэ, исполнявшего все, даже самые унизительные для эстонцев указания оккупантов.

Такое объяснимо и тем, что излагает лояльный власти эстонский портал Estonica.org:

«Относительная мягкость оккупационного режима в Эстонии по сравнению даже с Латвией объясняется как антисоветским настроем эстонцев, их высоким положением в немецкой «таблице рас»…, так и стратегической важностью Эстонии как тылового региона, поставщика сельскохозяйственной продукции и производителя топлива из местных горючих сланцев».

Лидерство по коллаборационизму

Ответная реакция была ожидаема: услужливость и рвение. Доходило до неслыханного — гитлеровцы доверяли эстонцам возглавлять комендатуры на оккупированной вермахтом российской территории. Ещё в 1941 году бригадефюрер, командир айнзацгруппы А и начальник полиции безопасности СД рейхскомиссариата «Остланд» Франц Шталекер отправлял в Берлин отчёт, в котором отмечалась высокая активность местных жителей в поимке евреев и цыган, партизан и коммунистов, а также всех лиц, сотрудничавших с Советами и заподозренных в неблагонадёжности. Среди воспоминаний очевидцев о немецкой оккупации выделяется такое: уже к осени 1941 года в Таллине немцы объявили о том, что временно прекращают принимать от жителей жалобы на соседей — мол, не успевают их обрабатывать.

Но нельзя также забывать о чувствительной для эстонцев проблеме. Скажем деликатно, это национальный комплекс, порождённый многовековым (в том числе в составе Российской империи) экономическим и правовым господством на территории нынешней Эстонии немецких баронов, нещадно угнетавших местное крестьянство. И хотя надо признать, что параллельно шло и его приобщение к европейскому опыту и традициям, в эстонской довоенной классической литературе всегда присутствовало негативное отношение к поработителям.

И когда пришли гитлеровцы, то они сразу дали понять, кто в доме хозяин. Хотя немцы учитывали, что у эстонцев, вкусивших между мировыми войнами сладость независимости, вызывает особый протест напоминание об унизительном «баронском» прошлом. И в Берлин уходит донесение о необходимости отмены телесных наказаний в отношении нарушителей дисциплины.

Не самозащита, а эскадроны смерти

Тотальное сотрудничество с немецкими оккупантами наладили активисты добровольческой военизированной организации «Омакайтсе» (Omakaitse, в переводе на русский — «самооборона»). Она отличилась особой жестокостью ещё до прихода оккупантов. Немецкое командование использовало её местные ячейки для создания шуцманшафтов — тыловых батальонов для охраны тюрем, концлагерей, коммуникаций, разных важных объектов, а также конвоирования угоняемых в Германию людей. В Эстонии было создано 26 таких охранных батальонов. Они привлекались и к карательным операциям (читай: массовым убийствам) против партизан и мирного населения, охотясь в первую очередь за евреями и цыганами, коммунистами и советскими служащими.

Первые жертвы, по данным журнала «Российская Федерация сегодня», понесла деревенская беднота, которая с установлением советской власти получила во владение земельные участки за счёт урезания земли богатых хуторян. С приходом немцев в Лемматси, что под городом Тарту, в противотанковом рву оккупанты при активнейшем участии «Омакайтсе» убили более 12 тысяч человек. Ещё до конца 1941 года организация провела более пяти тысяч облав, арестовано более 41 тысячи человек, из них убиты без суда и следствия свыше 7 тысяч. В 1942 году каратели провели 1981 облаву, было задержано 54 парашютиста, 33 партизана, 876 бежавших русских военнопленных и 328 «подозрительных лиц».

Среди жертв «Омакайтсе» было немало эстонцев, участвовавших в установлении советской власти. Это и известные до войны спортсмены — медалисты Олимпийских игр, первенств мира и Европы. Начальник абвергруппы-326 лейтенант Вернер Редлих писал: «В работе мы опирались на существовавшие во всех уездах Эстонии вооруженные отряды «Омакайтсе».

Что-то с памятью в Эстонии стало

Авторы рассматриваемой статьи об участии эстонцев во Второй мировой войне «забыли» упомянуть, что единственной оккупированной немцами территорией, на которой полностью были полностью уничтожены евреи (Judenfrei), являлась территория Эстонии. Никто не вспоминает и о новости портала rus.Delfi.ee, в котором историк Меэлис Марипуу пишет: «Во время войны на эстонской земле было убито около 30 тысяч человек, причём в большинстве случаев руками эстонцев».

Известный политик, в прошлом депутат Европарламента от считающейся прорусской Центристской партии Сийри Овийр с гневом отвергла письменное обвинение коллеги — депутата от Греции Даниэля Строжа — в том, что во время Второй мировой войны эстонцы преследовали и убивали евреев. В 1942 году была составлена карта-отчет об уничтожении евреев в Эстонии, и на ней было начертано: Judenfrei, то есть очищена от евреев, и в местные лагеря смерти стали привозить евреев из разных стран Европы.

Эта тема в Эстонии табуирована, а если её и касаются, то во всём винят немцев. Потому после извинения за «свои» преступления, зафиксированные в опубликованном в начале нулевых годов отчёте Международной комиссии по расследованию совершённых в Эстонии преступлений против человечности, всё было тут же забыто. Хотя эту комиссию создал первый в восстановившей независимость Эстонии президент ЭР Леннарт Мери, а возглавил её авторитетный финский дипломат Макс Якобсон.

Молчание объяснимо: в условиях официальной антироссийской позиции Таллина и русофобской риторики эстонской пропаганды есть что замалчивать, так как есть чего стыдиться. Достаточно ознакомиться с выдержками из отчёта, которые, как отмечено в отчёте, касаются добровольцев «Омакайтсе», позже призванных в полицейские и охранные батальоны («эскадроны смерти»):

«Помимо евреев и цыган, было убито около 6000 этнических эстонцев, примерно 1000 человек с неустановленным гражданством, большинство из них — русские по национальности». «7 августа 1942 года при участии 36-го полицейского батальона почти все евреи, уцелевшие к тому моменту в городе Новогрудок, были собраны и расстреляны». «Исследователи также обнаружили свидетельства о преступлениях против человечности и актах геноцида, в которых участвовали 286-й, 287-й и 288-й полицейские батальоны. Сюда относятся убийства заключенных в лагерях на территории Эстонии, участия в так называемых «рейдах» по деревням Польши, Белоруссии и Литвы».

Нынче эстонцы-эсэсовцы — герои

Огромное число этих вояк-карателей в 1944 году оказались в 20-й дивизии Ваффен СС (эстонской), упорно воевавших летом 1944 года против наступавшей Красной армии. Сегодня в Эстонии убедили себя в том, что положения Нюрнбергского трибунала не относятся к участвовавшим в боевых операциях воинских подразделений CC. Местный журналист Михаил Петров призывает не поминать их лихом — в советское время большинство из них понесло наказание. Кстати, оно было часто достаточно мягким в сравнении со сроками русских власовцев.

Но то и другое игнорирует тот факт, что в последние десятилетия воевавших на стороне гитлеровской Германии эстонцев и сотрудничавших с оккупантами коллаборантов демонстративно героизируют. И это несмотря на призыв ООН бороться с этим злом. Довод о том, что они воевали в немецких мундирах за свободу Эстонии (кстати, они присягали на верность Гитлеру и получали от Третьего рейха высшие государственные награды), не отменяет другого — эти борцы за свободу Эстонии препятствовали быстрейшему укрощению коричневого Зла, убивали советских солдат.

Верх в Таллине берёт национальный эгоизм. Об этом говорит даже такой штрих — в журнальной статье говорится исключительно о жертвах среди эстонцев, а не о гражданах страны, среди которых были представители и других наций. До войны они составляли около 10% населения.

Ещё момент. Наряду с государственной политикой глорификации эстонцев, воевавших на стороне Гитлера, вся эстонская пропаганда тотально осуждает Красную армию и Советский Союз. За что? За освобождение Эстонии от гитлеровских оккупантов, в том числе и эстонцами, гражданами довоенной Эстонской республики (по разным источникам, их было не менее 30 тысяч из 70 тысяч воевавших в Красной армии). Вопрос: надо было идти на Берлин, не очищая Эстонию от гитлеровцев, или отдать после войны власть коллаборационистам? Что касается независимости Эстонии, то победители — президент США Рузвельт и британский премьер-министр Черчилль — согласились оставить её в составе СССР.

Дымовой завесой, скрывающей собственную вину за неблаговидные деяния в той войне, стало фокусирование националистами-русофобами внимания общественности на «жертвах коммунизма». За них, по их мнению, в ответе Советский Союз, то есть Россия и русские. В Таллине возведён грандиозный мемориал «жертвам коммунизма». И что показательно: полному забвению предана память о десятках тысячах жертв, палачами которых были эстонские коллаборационисты.