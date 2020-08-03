Москва, , 15:11 — REGNUM Объём и стоимость работ по изоляции загрязнённых объектов в городе Усолье-Сибирское Иркутской области должны быть определены до 21 августа. Это поручил правительству РФ Президент РФ Владимир Путин, следует из публикации на сайте Кремля.

Глава государства отдал поручение по итогам совещания, которое прошло 30 июля. Правительство должно обеспечить выполнение комплекса мер по приведению в безопасное состояние объектов в Усолье-Сибирском. В том числе необходимо определить перечень, объёмы и стоимость работ по изоляции и приведению их в безопасное состояние.

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

До 30 сентября, также говорится в поручениях, загрязненные земли должны перейти к Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в Усолье-Сибирском действует режим ЧС из-за угрозы ядовитых утечек. Ранее в городе работало предприятие химической промышленности «Усольехимпром».

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