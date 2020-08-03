Тбилиси, , 14:50 — REGNUM В ходе «революции роз» в Грузии были достижения, которые пошли на пользу стране, но были и негативные последствия. Об этом 3 августа заявил один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава, представляя кандидатов на выборах в парламент Грузии по мажоритарным округам, сообщает «Общественное телевидение».

«Революция роз» смогла консолидировать и залечить раны, оставленные гражданской войной. После «революции роз» был достигнут прогресс и развитие, но мы должны обратить внимание на ошибки и проблемы», — сказал Угулава.

Он отметил, что прогресс в стране развивался при «ущемлении прав человека». Угулава заявил, что позиция его партии в том, чтобы развитие не должно быть в ущерб правам человека.

Стоит отметить, что в Грузии будут выбирать мажоритарных депутатов по 30 округам. В «Европейской Грузии» планируют бороться на 16 из них. Сегодня были представлены 13 кандидатов.

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