Москва, 3 августа 2020, 14:42 — REGNUM Законопроект о работе информационной системы жилищно-коммунального хозяйства внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем комитета нижней палаты парламента по проблемам ЖКХ Галиной Хованской («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.
Предусматривается наделить полномочиями по утверждению нормативных правовых актов, регламентирующих работу государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, только Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Сейчас такими полномочиями обладает и Минцифры.