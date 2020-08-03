История вопроса

Жилищно-коммунальное хозяйство — это комплекс отраслей экономики, обеспечивающий функционирование жилых зданий, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей. В ЖКХ входят жилищное хозяйство (капитальный и текущий ремонт зданий), теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, ремонт инженерных коммуникаций, а также благоустройство территорий, утилизация мусора и уборка.







Несмотря на то, что ЖКХ занимает существенное место в экономике России, состояние основных его фондов характеризуется высокой степенью износа. Из-за изношенности инфраструктуры, с каждым годом увеличивается аварийность. Отрасль перманентно находится в состоянии реформирования, которое выразилось в том числе в появлении товариществ собственников жилья, управляющих компаний и т.д.



