Москва, , 14:31 — REGNUM Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предлагают отказаться от повышения пенсионного возраста, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.

«Фракция «Справедливая Россия» предлагает решить главную проблему всей пенсионной системы. Нужно вернуться к «дореформенному» возрасту выхода на пенсию и установить, что граждане имеют право на социальную пенсию при достижении 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин», — заявил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он отметил, что правительство, которое «протолкнуло» повышение пенсионного возраста, ушло в отставку и теперь есть шанс вернуть всё, как было раньше.

«Давайте поступим по совести, а потом раз и навсегда закроем вопрос о пенсионном возрасте. Люди за это скажут огромное спасибо и вернут доверие к власти», — предложил парламентарий.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря 2020 года подготовить предложения для изменения законодательства на основе поправок, которые поступили в рабочую группу по Конституции, но не были внесены в ее новый вариант.

Читайте ранее в этом сюжете: Миронов: «Сегодня всем нам необходима солидарность»