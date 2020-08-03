Москва, , 14:27 — REGNUM Лидер «Справедливой России депутат Госдумы Сергей Миронов предложил лишать гражданства РФ за особо тяжкие преступления, передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа.

«Большую дискуссию в Госдуме вызвало наше предложение в исключительных случаях лишать гражданства РФ людей, совершивших особо тяжкие преступления, например, за терроризм и растление малолетних. На мой взгляд, террористы и педофилы заслуживают высшей меры уголовного наказания. Они не заслуживают быть гражданами России, и мы предлагаем вернуться к этой теме», — заявил Миронов.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря 2020 года подготовить предложения для изменения в законодательство на основе поправок, которые поступили в рабочую группу по Конституции, но не были внесены в ее новый вариант.