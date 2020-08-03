Киев, , 14:21 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству наладить «четкую коммуникацию с регионами» о новых условиях карантина и делении на зоны.

Об этом он заявил на совещании 3 августа, реагируя от отказ властей Тернополя и Луцка подчиняться решениям Киева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Других заявлений относительно демарша областных центров Зеленский пока не делал.

В свою очередь, премьер-министр страны Денис Шмыгаль дал понять, что ситуация ухудшается-в частности, показатель заболеваемости вырос до 82,8 на 100 тысяч населения. Кроме того, заполненность больничных коек на Закарпатье составляет почти 69%, а в ряде регионов страны — Киеве, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях — более 40%.

ИА REGNUM напоминает, что по новой схеме учета ситуации с коронавирусом на Украине два областных центра — Луцк и Тернополь — оказались в «красной зоне» и теперь должны сильно ужесточить карантинные ограничения. Местные власти городов уже официально заявили, что не будут подчиняться решению Киева.