Бишкек, , 14:10 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не стал подписывать закон «О манипулировании информацией», посчитав его недостаточно проработанным и вернув в республиканский парламент для выработки согласованного варианта.

Глава государства отметил, что сделал это, принимая во внимание общественную значимость поднимаемого вопроса и вытекающую из этого необходимость обеспечения полноты правового регулирования в данной сфере.

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Жээнбеков предложил депутатам пересмотреть редакцию этого закона, в частности субъекты правоотношений, механизмы реализации и технические аспекты регулирования, предварительно обсудив их с экспертами и представителями общественности.

«Считаю необходимым обеспечить рассмотрение данного закона с учетом прав человека, проводимой государственной политики, возможностей технологий и устойчивого развития государства», — пояснил свою позицию по данному вопросу президент Киргизии.