Минск, , 14:09 — REGNUM Граждане России, которые были задержаны в одном из отелей под Минском, сообщили, что конченой целью их поездки было одно из государств Латинской Америки. Об этом 3 августа сообщил российский консул в Минске Кирилл Плетнев в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил дипломат, во время беседы, задержанные граждане РФ неоднократно выражали ему полное недоумение из-за разворачивающихся вокруг них событий.

«Хочу отдельно отметить и подчеркнуть, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд», — заявил Плетнев.

Также он указал, что граждане РФ должны были 25 июля лететь из столицы Белоруссии в Стамбул, а затем в третью страну.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее в генпрокуратуре Белоруссии заявили, что государственные органы Украины не обращались к белорусским правоохранителям с просьбой об экстрадиции так называемых «сотрудников ЧВК «Вагнер», задержанных под Минском.