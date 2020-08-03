Москва, , 14:06 — REGNUM Консульство России в Белоруссии будет оказывать поддержку 33 задержанным гражданам России. Об этом заявил консул РФ в Белоруссии Кирилл Плетнёв в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, российские дипломаты смогли встретиться с задержанными гражданами в ночь с 31 июля на 1 августа.

«Семь часов проходила встреча, потому что смогли провести беседы с каждым из 33 задержанных россиян, каждый из которых высказывал полное недоумение о причинах своего задержания. Каждый из них заявил, что целью был транзитный проезд. Конечным пунктом назначения являлось одно из государств в латиноамериканском регионе», — сказал Плетнёв.

По его словам, задержанные граждане РФ не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными деятелями Белоруссии, фамилии которых они даже не знают. Также сотрудники российского консульства провели встречу с адвокатами, которые помогают задержанным гражданам РФ.

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