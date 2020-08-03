Джакарта, , 13:47 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии совместно с государственным университетом Паданга усилило позитивную кампанию в отношении пальмового масла посредством онлайн-семинара «Индонезийская дипломатия в продвижении растительного масла для достижения целей в области устойчивого развития», сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Пальмовое растительное масло является одним из ведущих продуктов Индонезия на мировом рынке. В 2019 году Индонезия произвела 37,4 млн тонн пальмового масла, стоимость экспорта достигла 23 млрд долларов США.

«Нужно применить дипломатию, чтобы открыть и гарантировать доступ на рынок индонезийскому пальмовому маслу, применяя дипломатический подход к основным странам-экспортерам, таким как Индия и Китай», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве юстиции и прав человека Индонезии отметили, что на острове Бали зарегистрировано большое количество нарушений среди иностранных граждан.

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