Белград, , 14:18 — REGNUM Несколько депутатов нового созыва сербской Скупщины (высший законодательный и конституционный орган) забросали яйцами 3 августа участники протестной акции оппозиции в ходе первого заседания парламента в Белграде перед принятием ими присяги. Об этом 3 августа сообщает сербская газета «Правда».

По данным источника, во время паузы первого заседания сербской Скупщины депутаты от партии нацменьшинства Союз венгров Воеводины (SVM) вышли из здания парламента для того, чтобы сделать фотографию на его фоне. В это время участники протестной акции стали свистеть, кричать и кидать в них яйца.

При этом сотрудники полиции, выставившие небольшой кордон возле Скупщины, задержали одного из протестующих и провели проверку документов у остальных.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, по итогам прошедших 21 июня выборов в Скупщину 60,68% голосов получила правящая Сербская прогрессивная партия действующего президента страны Александра Вучича, заняв 188 из 250 мест в парламенте.