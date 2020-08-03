Белград, , 13:35 — REGNUM В Белграде 3 августа был сформирован 12 созыв Народной скупщины (парламента) Сербии. На заседании присутствовало 198 депутатов из 250. Все они подписали клятву, в которой в том числе говорится, что народный депутат будет исполнять свои обязанности «честно и добросовестно», и что в соответствии с конституцией Сербии он будет «служить гражданам Сербии, истине и справедливости».

В новом созыве парламента правящая Сербская прогрессивная партия получила 188 мандатов, Социалистическая партия Сербии Ивицы Дачича — 32 мандата, а партия СПАС бывшего спортсмена Александра Шапича — 11, сообщило сербское новостное агентство Beta. В парламент вошли еще четыре партии национальных меньшинств — Союз мадьяр Воеводины (9 депутатов), Партия правды и примирения Моамера Зукорлича (4 депутата), Партия демократического действия Санджака (3 депутата) и Албанская демократическая альтернатива — Объединенная долина (3 мандата).

В течение 90 дней с момента формирования нового созыва парламента в Сербии должно быть сформировано новое правительство.

Во время заседания перед парламентом собрались представители оппозиции, которые забрасывали депутатов яйцами и помидорами при входе и выходе из здания.

Напомним, что самые большие оппозиционные партии бойкотировали последние парламентские выборы в Сербии и считают новый созыв парламента нелегитимным.