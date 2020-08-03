Киев, , 13:34 — REGNUM Депутаты городского совета Луцка (областной центр на Западной Украине) заявили о несогласии на введение в городе дополнительных карантинных ограничений в связи с попаданием в т. н. «красную зону».

Луцк. Украина Lutskrada.gov.ua

Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии сегодня, 3 августа, сообщают местные СМИ.

Депутаты постановили, что в городе будут действовать исключительно те ограничительные меры, что и раньше.

Соответственно, согласно решению городского совета, в Луцке и дальше будут работать коммунальные предприятия, учреждения дошкольного образования, транспорт, бизнес.

Местные чиновники назвали решение Киева, который отнес город к «красной зоне» по ситуации коронавирусом, «правовым нигилизмом». На сессии подчеркивалось, что Луцк готов к эпидемии коронавируса на высоком уровне, причем без особой помощи Киева.

Отдельно горсовет Луцка обратился к местной полиции с просьбой «воздержаться» от действий по привлечению субъектов хозяйствования к ответственности за нарушение карантина.

ИА REGNUM напоминает, что ситуация на Украине резко обострилась после перехода 1 августа на принципиально новую схему учета коронавирусных больных, по которой несколько областных центров, в частности Луцк и Тернополь, оказались в т. н. «красной зоне».

Политологи уже заявили, что в сложившейся ситуации регионы Украины готовы открыто не подчиняться «дурноватому центру».

В правительстве заявили, что формула попадания в ту или иную зону учитывает четыре критерия: заполненность коек, охват тестированием, коэффициент выявления новых случаев COVID-19, динамика роста заболеваемости.

«Красная зона» означает самую опасную ситуацию и подразумевает остановку общественного транспорта, закрытие образовательных учреждений, ресторанов и торгово-развлекательных центров.