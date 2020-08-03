Тбилиси, , 13:31 — REGNUM Важность победы оппозиции на предстоящих выборах в парламент Грузии заключается в том, что она позволит вывести страну из бедности и привести к процветанию в интеграции с Западом. Такое заявление сделал на брифинге один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе, представляя кандидатов по мажоритарным округам.

Политик заявил, что Грузия находится в «тяжелом положении», и на выборах будет решаться вопрос, станут ли жители Грузии жить лучше или нет.

«Мы должны спасти Грузию на выборах в октябре <…> Наше главное обещание — в течение первых 100 дней можно сформулировать в трех словах: процветание, безопасность и интеграция с Западом», — сказал Бакрадзе.

Стоит отметить, что оппозиционный блок политических партий в Грузии «Сила в единстве» начал распадаться из-за споров о распределении депутатских мандатов. Из объединения уже вышли «Новая Грузия» и «Закон и справедливость». Их лидеры объявили о создании нового блока «Стратегия Строителя».

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