Бали, Индонезия, , 13:22 — REGNUM В министерстве юстиции и прав человека Индонезии отметили, что на острове Бали зарегистрировано большое количество нарушений среди иностранных граждан, сообщает CNN Indonesia.

Местным властям пришлось депортировать десять российских граждан, семь граждан Австралии, пять граждан Болгарии, четверо граждан Китая и трое граждан Филиппин в период с января по июнь 2020 года. Наибольшее количество случаев депортации было зафиксировано в марте. Всего с острова депортировали 59 граждан из 26 стран мира.

Известно, что два российских гражданина были депортированы с острова Бали из-за проведения массовых занятий по йоге без применения санитарного протокола во время пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо признал, что уровень смертности от COVID-19 в стране выше мирового.

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