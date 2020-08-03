Киев, , 12:58 — REGNUM Лишь 24% жителей столицы Украины Киева считают, что страна в настоящее время движется в правильном направлении.

Соответствующие данные опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», обнародованы сегодня, 3 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, 67% респондентов придерживаются противоположного мнения.

«Зато 43% оценивают положение дел в городе как правильное, 49% — как неправильное», — информируют социологи.

Также организаторы опроса подчеркивают, что с весны этого года местные оценки практически не изменились, оценки в отношении страны — ухудшились. Молодежь и состоятельные респонденты дают более оптимистичные оценки, чем другие категории.

Отмечается, что исследование проводилось 26−27 июля 2020 среди жителей Киева (18+), методом телефонного опроса. Опрошено 2 тыс. респондентов, ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре этого года на Украине должны пройти местные выборы.

На парламентских и президентских выборах 2019 года Киев был одним из базовых регионов действующего президента Владимира Зеленского.