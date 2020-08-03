Цхинвал, , 13:28 — REGNUM Грузинские власти начали делать громкие заявления о ситуации в Южной Осетии, для того чтобы отвлечь мировую общественность от годовщины санкционированного Тбилиси вооруженного нападения грузинских войск на Цхинвал. Данное заявление 3 августа было опубликовано югоосетинским МИД.

В обращении говорится, что представитель Грузии в ООН обвинил Южную Осетию и Россию в росте напряжения на грузино-югоосетинской границе. Грузинская сторона также обвинила Цхинвал в том, что якобы из-за неполучения медицинской помощи в Грузии скончались несколько жителей Южной Осетии.

«Подобную активность грузинской стороны в навязывании собственной повестки дня в Южной Осетии объясняют стремлением избежать обсуждения на международном уровне темы геноцида осетинского народа и тех преступлений против человечности, которые длительное время санкционировались властями Грузии. В их числе массовое убийство мирных граждан Южной Осетии в августе 2008 года с использованием кассетных бомб и систем залпового огня», — говорится в заявлении югоосетинского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что грузинские власти до сих пор официально не отреагировали на эти факты, даже после того, как на них указали в докладе комиссии Евросоюза.

В заявлении югоосетинских дипломатов также отмечается, что со стороны Грузии неоднократно совершались убийства мирных осетин, в том числе тех, кто проживал на грузинской территории и политических требований не предъявлял. В МИД Южной Осетии также обвинили грузинскую армию в проведении геноцида осетин в 1920 году.

Напомним, 8 августа грузинская армия напала на Цхинвал и российских миротворцев. Россия ввела в регион дополнительные силы, чтобы остановить столкновения и принудить Грузию к миру. После этого Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

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