Москва, , 12:45 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов предостерег от ошибок в отношениях с Белоруссией.

Геннадий Зюганов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сейчас самый ответственный момент в нашей постсоветской истории. Кто ошибется сегодня, завтра исправлять ситуацию будет очень сложно», — рассуждает Зюганов в ТГ-канале.

Парламентарий видит риски в отказе от братских отношений двух стран.

«Если дрогнем, то Ближний Восток превратится в одну горячую точку, Среднюю Азию подожгут из Афганистана быстро, а на востоке провокаторы будут и дальше бомбить Донбасс и разваливать братскую Белоруссию», — полагает Зюганов.

В целом коммунист уверен, что «белорусскому народу хватит благоразумия, чтобы не поддаваться на провокации и сделать правильный выбор».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, власти Белоруссии заявили 29 июля о задержании 33 граждан РФ из частной военной компании Вагнера. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. Осложнение ситуации происходит на фоне президентской кампании в Белоруссии.