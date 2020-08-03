Стокгольм, , 12:51 — REGNUM 2 августа журналист издания Dagens Nyheter Ева Стенберг опубликовала статью под заголовком «Социал-демократам и Зеленым все сложнее держаться вместе». С самого начала автор предупреждает читателей, — «темные тучи собираются над правительством Швеции накануне осени».

В дополнение к кризису в области здравоохранения, связанному с пандемией коронавирусной инфекции и экономическому спаду, главной причиной назревающего «политического беспокойства», как считает Стенберг, может стать настроения между шведскими Социал-демократами и «Зелеными», которые находятся в крайне напряженном состоянии, что может спровоцировать «падение правительства».

По мнению автора, после принесенных пандемией кризисных явлений, масштаба которых не наблюдали в Швеции с конца Второй мировой войны, многие хотят насладиться спокойной осенью. Но ее не будет, предупреждает Стенберг.

Она отмечает, что сложные решения правительства «Красно-зеленой коалиции» ожидают в области обеспечения национальной безопасности, трудового права и политики в отношении беженцев. По всем трем вопросам и у Социал-демократов, и у «Зеленых» есть свое мнение, которое не совпадает с коллегами по коалиционному правительству.

Ахиллесова пята политической стабильность, замечает Стенберг, заключается именно в миграционной политике по вопросу беженцев:

«Большая часть представителей «Зеленых» хотят покинуть правительство, если Социал-демократы вновь попытаются переиграть партию «Зеленых» в миграционной политике».

Напомним, что этим летом в Швеции остро стал вопрос о возможном установлении квоты на прием новых беженцев и других категорий иммигрантов.