Джакарта, , 12:40 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо признал, что уровень смертности от COVID-19 в стране выше мирового, сообщает Kompas.

«Мы знаем, что уровень смертности в стране составляет 4,7%. Это на 0,8% выше, чем в мире», — заявил глава государства.

Джоко Видодо поручил правительству приложить немало усилий, чтобы снизить высокий уровень смертности в Индонезии.

«Это то, что я считаю нашей общей домашней работой», — отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии подтвердили 113 134 случая заражения SARS-CoV-2 на территории страны.

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