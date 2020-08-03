Вашингтон, , 12:32 — REGNUM Нынешний президент США Дональд Трамп в случае поражения на ноябрьских выборах мог бы создать собственную партию для участия в следующей президентской гонке 2024 года, пишет Рейчел Буккино в статье, вышедшей 2 августа в The National Interest.

Политический обозреватель обращает внимание на то, что Трамп известен способностью удивлять своих сторонников, поэтому исключать возможность его участия в следующих выборах не стоит. Тем не менее в 2024 году Республиканская партия вполне может не захотеть поддержать его в качестве своего кандидата на пост президента. Поэтому Трамп может решить создать собственную партию, в основе которой лежал бы «трампизм». На данный момент целый ряд близких главе Белого дома СМИ, а также политологов и республиканцев, которые не разделяет традиционные взгляды своей партии, активным образом продвигают эту идеологию.

Суть этого направления состоит в противодействии миграции и свободной торговле, а также популизме и экономическом варианте видения «Америки прежде всего».

«Если Трамп не сможет переизбраться, у республиканцев не будет никакого желания поддерживать нынешнего президента в будущем, что может подтолкнуть его к отказу от них и создать собственную партию, возможно, основанную на «трампизме», — подчеркнула Буккино.

В качестве исторического примера она указала на Прогрессивную партию США, созданную в начале XX века, в 1912 году, бывшим президентом Теодором Рузвельтом.