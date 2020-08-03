Киев, , 12:27 — REGNUM В преддверии местных выборов на Украине по всей стране у уважаемых «слуг народа» перспективы совсем нехорошие, считает мэр Днепропетровска Борис Филатов.

Свое мнение городской глава выразил в комментарии изданию «РБК-Украина», материал опубликован сегодня, 3 августа.

Тем более, отметил мэр, непонятно, какими эти перспективы будут к октябрю (выборы должны состояться 25 октября этого года — ред.)

«Негатив накапливается, предвыборные обещания не выполняются, между ожиданиями и реальностью не просто пропасть, а вселенная. Но у каждого человека есть понятие психологической самокомпенсации. Они не могут признаться себе, что ошиблись в выборе, но рано или поздно прозрение наступит», — заявил Филатов.

Городской глава Днепропетровска отметил, что нынешние власть имущие понимают, что местные выборы приведут к определенной делегитимизации власти.

«После «зеленого цунами» на президентских и парламентских выборах они покажут, что массовое разочарование нашло подтверждение в умах избирателей. Потому используются любые способы, чтобы этой делегитимизации избежать», — резюмировал Филатов.

ИА REGNUM напоминает, что на совещании 29 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы будут проходить с определенными ограничениями из-за пандемии коронавируса, но не конкретизировал, какие конкретно будут введены ограничения.

Согласно последним соцопросам, рейтинг президентской партии «Слуга народа» уже упал ниже 30% (применительно к парламентским выборам).