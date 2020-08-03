Джакарта, 3 августа 2020, 12:24 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо призвал продолжать развивать цифровую трансформацию, сообщает Antara.
По словам главы государства, пандемия, которая в настоящее время охватывает весь мир, включая Индонезию, должна фактически стать движущей силой цифровой трансформации.
«Мы знаем, что пандемия должна быть превращена в импульс для ускорения цифровой трансформации», — заявил президент, председательствуя на ограниченном совещании.
Напомним, цифровая трансформация — это трансформация бизнеса путем принятия цифровых технологий.
Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии подтвердили свыше 113 тысяч носителей SARS-CoV-2