Тбилиси, , 12:22 — REGNUM Оппозиция установит на избирательных участках по всей Грузии специальные системы по опознанию лиц, которые позволят предотвратить факты фальсификации выборов, когда одно и то же лицо несколько раз голосует на разных избирательных участках. Об этом в интервью телеканалу «Мтавари архи» заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Так он ответил на вопрос, как собирается оппозиция справиться с ЦИК, который подсчитывает голоса «не так, как того желает народ».

По словам экс-президента, переговоры о закупке и установке таких систем уже проводятся. Кроме того, оппозиция готовит наблюдателей «совершенно нового типа», которые будут подготовлены к работе в чрезвычайных ситуациях.

«В-третьих, у нас будут очень авторитетные экзит-поллы, которые сразу же признает мировое сообщество. Кроме того, мы мобилизуем очень много молодых людей, которые будут находиться как на избирательных участках, так и контролировать ситуацию за пределами избирательных участков. И что бы в конце концов ни придумал Иванишвили, а мы знаем, что он собирается отпечатать фальшивые удостоверения личности, напрямую подкупать избирателей, запугивать их, используя для этого уличных преступников, которых сейчас покрывают, потому что преступники им нужны для политических целей. Мы отказались тогда от криминала, а для них он — главная опора», — подчеркнул Саакашвили.

По его предсказаниям, никакие преступники нынешней власти помочь не смогут, потому что оппозиция, и прежде всего партия экс-президента «Национальное движение» заняты самоорганизацией и защитят свой выбор и грузинское общество с применением новых технологий, которые доселе ни на одних выборах в Грузии не применялись.

«Я работаю над этим каждодневно, работаю со многими международными партнерами, и уверен, что у нас все получится», — заявил Михаил Саакашвили