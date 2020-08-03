Киев, , 12:19 — REGNUM Демарш областных центров на Западной Украине (Луцка и Тернополя) против внесения их в «красную» коронавирусную зону симптоматичен тем, что местные власти открыто готовы не выполнять решения «дурноватого центра», заявил 3 августа в своем комментарии украинский политолог Юрий Романенко, анализируя последние события в стране.

Политолог отмечает, что если центр не может управлять, то регионы не будут принимать решения, которые не имеют под собой оснований и несут большие издержки.

«Власть не умеет коммуницировать, и как следствие, ее бормотание перестают воспринимать — пока это государство не рухнет. Дальше или перезагрузка и появление работоспособного центра, или регионализация, федерализация и, в пределе, распад», — заявил Романенко.

Аналогичное мнение выразил другой украинский политолог Юрий Гаврилечко, отмечающий, что транспортная война между центром и регионами обычно заканчивается ростом сепаратизма с последующим развалом страны.

«Государственная железнодорожная компания существует в первую очередь для обеспечения связанности государства, а уж потом для всего остального — заработка денег, провоза грузов и т.д.», — подчеркивает он.

ИА REGNUM напоминает, что ситуация на Украине резко обострилась после перехода 1 августа на принципиально новую схему учета коронавирусных больных, по которой Тернополь и Луцк оказались в т.н. «красной зоне» (свидетельствует о наибольшем уровне опасности). Областные центры тут же попали в транспортную блокаду.

Мэр Тернополя Сергей Надал уже призвал Киев пересмотреть свои решения, заявив, что тернополяне не на словах готовы стоять за свои конституционные права и свободы.

«Наш город никто не заставит жить ни в какой зоне», — подчеркнул городской глава.