Бамако, , 12:04 — REGNUM Премьер-министр Мали Бубу Сиссе отклонил требование оппозиции об уходе в отставку, подчеркнув, что политический «кризис в Мали будет разрешен путем переговоров». Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации журналистов радиостанции, на прошлой неделе премьер-министр Сиссе призвал лидеров оппозиции принять участие в переговорах о формировании правительства национального единства. Однако в ответ на это главная оппозиционная группа страны M5-RFP призвала граждан страны начать кампанию гражданского неповиновения.

Напомним, что ранее на прошлой неделе 31 член парламента Мали, избрание которых в марте было оспорено общественностью, отклонил предложение делегации Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) об уходе в отставку, назвав его неконституционным.

В настоящее время в правительство Мали входят шесть министров, основной задаче которых является формирование правительства национального единства. Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта недавно сформировал кабинет министров, которые отсутствовал в стране с апреля 2020 года, под давлением ЭКОВАС.

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