Пекин, , 12:03 — REGNUM Вашингтону необходимо перестать использовать «национальную безопасность» в качестве предлога для оправдания своей дискриминационной политики по отношению к иностранным компаниям. Об этом 3 августа заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«США при любых политических ситуациях оказывают давление на иностранные предприятия и угрожают им санкциями», — сказал он, комментируя слова госсекретаря США Майка Помпео об ограничении в скором времени работы компаний из Китая на американской территории.

Кроме этого, официальный представитель китайского МИД указал, что такие действия идут вразрез с принципами рыночной экономики и являются ярким примером политики двойных стандартов, а также нарушением открытости, прозрачности и отказа от дискриминации, являющихся принципами Всемирной торговой организации, на что КНР выражает свой «решительный протест».

«Мы надеемся, что они перестанут политизировать экономические проблемы и прекратят использовать обеспечение национальной безопасности для оправдания своей дискриминационной политики», — заявил Вэньбинь.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что его страна надеется заключить с Россией и Китаем соглашение по контролю над ядерными вооружениями.