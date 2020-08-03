Тбилиси, , 11:51 — REGNUM В Грузии происходит развал закона и власти, в Грузии творится беспредел, считает экс-президент Михаил Саакашвили, который дал специальное интервью грузинскому телеканалу «Мтавари архи».

Так экс-президент ответил на вопрос ведущего, своего активного политического соратника Ники Гварамия о том, как тот «на своем языке» назовет все, что происходит в Грузии: участившиеся преступления и ситуацию в общем.

«Я использую для этого слово из советского прошлого — «беспредел». Это ситуация, в которой никто не защищен, все фальсифицируется, насилие поощряется, потому что насилие рассматривают как форму политического контроля. Чем больше хаоса будет в стране, тем лучше будет чувствовать себя Иванишвили и его хозяин — Россия. Потому что главный заказ России на постсоветском пространстве — в Грузии, на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане и любом другом месте — это хаос. И этот хаос создается по предварительно составленному плану», — пояснил Саакашвили.

По его словам, он заранее предупреждал о подобном развитии событий, но «случилось то, что случилось».